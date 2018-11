6 Yılda 3 Bin 762 Torba Çöp Topladılar

30 Kasım 2018 Cuma 21:41



30 Kasım 2018 Cuma 21:41

Dalyan Mahallesi'nde yerleşik yaşayan bir grup yabancı, tam 6 yıldır her hafta Dalyan Kanalı'nı temizliyor.Dalyan'da yaşayan İngiliz, Alman, İskoç ve Hollandalılar, sosyal medya üzerinden iletişime geçerek her hafta perşembe günü teknelerle Dalyan Kanalına açılıyor. Temizlik çalışmalarına 5 Türk gönüllü de katılıyor. Kıyıda ve kanalda katı atık toplayan yabancılara, Ortaca Belediyesi mazot desteği sağlıyor.Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik , 6 yıldır yürüttükleri temizlik çalışmalarıyla doğaseverlerin takdirini kazanan "Dalyanlı" grubu ile bir araya geldi. Başkan Karaçelik, grup üyelerine plaket ve teşekkür belgesi takdim etti.Çevreyi temiz tutmanın ve korumanın önemine değinen Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik; "Ne yazık ki insanoğlundan başka doğayı tahrip ve yok etmeye çalışan başka canlı yok. Dalyanlı grubu duyarlılık göstererek bu işe soyundu. 6 yıldır çok ciddi mücadele veriyor ve çok güzel örnek oluyor. Bu nedenle onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.Çevreyi korumak ve gelecek kuşaklara bırakmak için mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Karaçelik; "Güzel bir çevrede yaşamak harika bir duygu, ilçemiz çok göç alan bir yer. Çevresinden dolayı göç alıyor. İnsanlar büyük şehirlerden kaçıyor, hem kaçıyoruz hem de oturduğumuz yeri geldiğimiz yere benzetmeye çalışıyoruz. Dalyanlı grubu gibi duyarlı insanların çoğalmasını diliyorum. dedi.Amaç çevre kirliliğini engellemekHollandalı emekli İngilizce öğretmeni Maria Jonker, Dalyan Kanalı ve sazlıklarda katı atıklar nedeniyle oluşan çevre kirliliğini engellemek amacıyla 2012'de beş arkadaşıyla çalışmalara başladığını söyledi.Jonker, yaklaşık 40 gönüllü ile temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "5 kişiyle 30 torba toplayarak başladık. Sazlıkların içerisinde klozet, tüp, koltuk, sandalye ve ağ buluyoruz. Etkinlikleri sürdürerek çevremizi temiz tutmaya katkı sağlayamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.6 yılda, 3 bin 762 torba çöp toplandıÖğrencilere yönelik projelerle çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını da dile getiren grup üyesi Mark Henshaw ise şunları söyledi; "Küçük bir grup olarak bu işe başladık ama şuanda Dalyan ve Ortaca içerisinde insanların farkındalığı arttı. Her Perşembe günü çıkıyoruz. İlk başladığımızda kendimiz mazot alıyorduk, şimdi Belediye mazot desteği sağlıyor. Torbaları belediyeden temin ediyoruz. 6 yılda 3 bin 762 tam boy çöp torbası toplandı." - MUĞLA