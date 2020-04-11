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6 yıldır biriktirdiği kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşan 8 yaşındaki Berat Karal, kumbarasında biriktirdiği para ile Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu.

11.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:27
6 yıldır biriktirdiği kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Rize 'nin Çayeli ilçesinde yaşan 8 yaşındaki Berat Karal, kumbarasında biriktirdiği para ile Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu.

Çayeli ilçesine bağlı Şirinköy'de yaşayan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Berat Ali Karal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasında biriktirdiği para ile destek oldu.

Berat'ın kumbarasındaki paralar, kampanyaya bağışlanmak üzere jandarma ekipleri tarafından teslim alındı. Paralarını jandarma ekibine teslim eden Berat, vatandaşlara evde kalmalarının mesajını verdi.

Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Berat'a göstermiş olduğu dayanışma örneğinden ötürü teşekkür etti. - RİZE

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Çayeli, Rize, Güncel
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