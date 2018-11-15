6 Yıldır Cihaza Bağlı Yaşayan Çocuk Nakil Bekliyor

15 Kasım 2018 Perşembe 13:15



15 Kasım 2018 Perşembe 13:15

Gaziantep'te yaşayan 14 yaşındaki Helin, kronik akciğer yetmezliği nedeniyle 6 yıldır solunum cihazına bağlı yaşıyor. Helin'in iyileşip hayallerine kavuşması için ise akciğer nakli gerekiyor.Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde yaşayan Mehmet-Zeynep Dündar çifti, 14 yaşındaki kızlarının sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Doğuştan öksürük şikayeti ile başlayan ve kronik akciğer rahatsızlığı teşhisi konulan Helin'in hayata tekrar dönmesi ve cihazlara bağımlılıktan kurtulması için akciğer nakli olması gerektiği ifade edildi. 2012 yılından bu yana evinde cihaza bağlı olarak yaşamını sürdüren Helin'in ailesi, çocuklarının tedavisi için devlet yetkilileri ve hayırseverlerden yardım bekliyor.Tek hayali okumakHastalığı nedeniyle yaşıtları gibi okula gidemeyen ve cihaza bağlı yaşayan Helin, tek hayalinin iyileşip okula gitmek olduğunu belirtti. İleride hemşire olmak istediğini söyleyen Helin Dündar, "Ben de artık iyileşip okula gitmek istiyorum. Arkadaşlarımın hepsi okula gidiyor. Benim akciğer nakli olmam lazımmış. Bunun için ban yardım etmelerini istiyorum" dedi.İnşaat işçisi olan ve kızının rahatsızlığı nedeniyle sürekli çalışamadığını ifade eden baba Mehmet Dündar, "Sürekli hastaneye gitmemiz gerektiğinden düzenli çalışamıyorum. Ayın bir haftası ancak evde olabiliyoruz. Geriye kalan 20 gün hastanedeyiz. Sürekli hastanedeyiz ama aldığımız tedavi bir işe yaramadı. Kızımın akciğer nakli olması gerekiyor" şeklinde konuştu."Kızım okula gidenleri görünce üzülüyor"Baba Mehmet Dündar, kızını balkona çıkardığı zaman okula giden çocukları görünce üzüldüğünü ifade etti. Dündar, çocuğunun en büyük istediğinin okumak olduğunu anlatarak, "Kızım 2 yıl okula gidebildi 2 yılın ardından makinelere bağlı olduğu için şu anda gidemiyor. Ben Bakanlarımızdan büyüklerimizden maddi manevi yardım istiyoruz. Çocuğumun en büyük isteği okumaktı. Kızım çok üzülüyor. Özellikle balkona çıkardığım zaman çocukların okula gittiğini görüyor. Bize 'ben ne zaman gideceğim' diye soruyor ve çok üzülüyor" diye konuştu.Kızının bir an önce iyileşmesini isteyen anne Zeynep Dündar da yetkililerden kızının tedavisi için yardım beklediğini belirtti. - GAZİANTEP