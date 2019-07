6 yıldır evlerine kavuşmayı bekliyorlar

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 15 ayda yapmayı taahhüt ettiği 15 daireli apartmanın inşaatını aradan 6 yıl geçmesine rağmen tamamlamayan müteahhite karşı hak sahiplerinin başlattığı hukuk mücadelesi sürüyor. Ellerinde kat irtifakı tapuları bulunan 11 mağdur, konunun bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor.Orta Mahalle'de yaşayan Hayriye Tekeli ve Hatice Gülay Demiral, 213 Sokak'taki ortak oldukları toplam 195 metrekarelik arsalarını kat karşılığı 6 yıl önce müteahit B.Y.'ye verdi. Müteahhit B.Y., yapacağı 5 katlı, 15 daireli apartmandan iki kadına arsalarına karşılık 1+1 3'er daire vermek üzere noterde sözleşme imzaladı. Sözleşmede binanın yapımının 15 ay içinde tamamlanacağı da yer aldı. Müteahhit B.Y.'nin yer tesliminin ardından başladığı inşaat, ilk aylarda hızlı bir şekilde ilerlerken, kalan 9 daire de satıldı. Daire sahipleri inşaat devam ederken kat irtifakı tapularını da aldı. Ancak, müteahhit B.Y., 15 aylık süre dolmasına rağmen kabası bitip, sıvası yapılan binada daireleri tamamlamadı. Bunun üzerine hak sahipleri 10 Temmuz 2017 tarihinde avukatları aracılığıyla Aydın 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne değişik iş davası açtı. Dava kapsamında gönderilen bilirkişi, apartman inşaatında başta asansör olmak üzere çok sayıda eksik tespit etti. Bilirkişi raporunda binanın tamamlanması için yaklaşık 200 bin liraya ihtiyaç olduğu belirtildi. Hak sahipleri, binadaki eksikleri giderebilmek için icra yoluna başvurdu, ancak müteahhit B.Y.'nin üzerine kayıtlı gayrimenkul ve menkul bir şey bulunamadı.'ALACAKLILAR ASANSÖR KASALARINI SÖKÜP GÖTÜRDÜ'Son 1 yıldır müteahhit B.Y.'ye telefonla bile ulaşamadıklarını belirten mağdurlardan Hatice Gülay Demiral, "Arsamızı iki ortak olarak kat karşılığı müteahhite verdik. Ancak, aradan 6 yıl geçti, inşaat bitmedi. Binadaki asansör kasalarını bile müteahhitten alacağı olanlar, bizlerden habersiz söküp götürdüler. Bina adeta talan edildi. Allah'tan elimizde kat irtifakı tapularımız var. Binanın eksiği çok ancak bizim inşaatı tamamlayacak paramız yok" dedi. Demiral, müteahhit B.Y.'nin sözleşme gereği inşaatı zamanında bitiremezse kiralarını karşılaması gerektiğini ancak bunu da yapmadığını kaydetti.'ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR'Mağdurlardan Fahri Demirtaş da "1+1 2 daireyi toplam 120 bin TL'ye aldık. İlk zamanlar inşaat hızlı ilerledi. Ancak daha sonra iki ortak müteahhit arasında anlaşmazlık yaşanınca, binada işler durdu bir daha çalışma yapılmadı. Yıllardan beri konunun çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Elimizden de bir şey gelmiyor" diye konuştu.'1, 5 YIL ÖNCE BAŞKASINDAN ALDIK'Hacer Koçyiğit de, "Yatırım amaçlı yer ararken emlakçıda satılık 1+1 daire olduğunu öğrendik. Emlakçıyla binaya geldik ve bize bir daire gösterdi. Binanın 2 ay içinde tamamlanacağını söyledi. Biz daireyi gezdiğimiz sırada boya yapılıyordu. Ancak bir türlü inşaat bitmedi. Aradığımızda bizi hep oyaladılar. Artık müteahhite telefonla da ulaşamıyoruz" dedi.