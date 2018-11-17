60 Bin Liralık Kablo Çaldı, Çıkarıldığı Mahkemece Serbest Kaldı

Kars
'ta bir iş yerine ait depodan 225 metre uzunluğunda, 60 bin lira değerinde yer altı kablosu çalan bir kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Karadağ
Mahallesi Vali Hüseyin Atak
Bulvarı üzerinde faaliyette bulunan bir iş yerinin deposundan 60.000 TL. tutarındaki 225 metre uzunluğunda yer altı kablosunun çalındığı ihabarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, olay yerine gelerek çalışma başlatı.
Hırsızlık Büro Amirliği'nce yapılan detaylı çalışmada, depeodan kabloyu çalan kişin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, düzenlediği oprasyonda kabloyu çalan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Asaayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Adli Kontrol ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı' kaydıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek olup; suçun işlenmeden engellenmesine yönelik vatandaşlarımızın huzur, sükün ve güvenlikleri için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarımız tüm kadromuzla aralıksız devam edecektir" denildi. - KARS
Karadağ,Hırsızlık Büro Amirliği,Kars
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:27