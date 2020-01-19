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Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı

Ekranların en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e yemek sorusu damga vurdu. "Hangi adda bir yemek vardır?" sorusunun cevabı yarışmacıya zor anlar yaşattı.

19.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 19.01.2020 11:59

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 18 Ocak Cumartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Ancak bir sorunun cevabı izleyenleri bile zorladı.

60 BİNLİK SORUDA TAKILDI

ATV'nin her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen yarışma programı Milyoner'de bu hafta Selin Hanım adlı yarışmacı soruları arka arkaya bilerek 60 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı. Ancak genç yarışmacı 60 bin TL'lik soruda takıldı.

SORUYU DUYUNCA ŞAŞIRDI

"Hangi adda bir yemek vardır?" sorusuyla karşı karşıya kalan Selin Hanım, daha önce böyle bir şey duymadığını, şıklar hakkında en ufak bir bilgisinin olmadığını söyledi.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Kazandığı parayı riske atmak istemeyen Selin Hanım kısa bir süre düşündükten sonra yarışmadan çekildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun "Devam etseydiniz hangi cevabı verirdiniz?"sorusuna genç yarışmacı yanlış seçeneği işaretledi.

İşte Milyoner'de merak uyandıran o soru;

Soru: Hangi adda bir yemek vardır?

A: Cırtımcırt

B: Pırtımpırt

C: Tırtımtırt

D: Zırtımzırt

Doğru cevap: B: Pırtımpırt

PIRTIMPIRT NEDİR?

Pırtımpırt veya kirtimburt, Kayseri'nin Develi ilçesine ait bir ev yemeğidir. Taze asma yapraklarının parçalanıp (pırtılıp) tencerede pişirilmesiyle ortaya çıkan hafif ekşili tat, yemeği diğer yeşil yaprak (ıspanak, pazı) yemeklerinden ayırır.

Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı

Kenan İmirzalıoğlu, Magazin


HABER YORUMLARI (15)
SAKARYALI HATUN:Ben yemek yapmayı bilmiyorum, onun için ya çok zengin birisiyle, yada aşçı birisiyle evlenmem lazım. :((((
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AVNİ:hello sakaryalı hatun
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SAKARYALIYMIŞMIŞ:SENDE HER YERDE PİYASA YAPMA PEŞİNE Mİ DÜŞTÜN BOŞ BOŞ MUHABBET ETMEKTEN SIKILMADIN MI ?
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SAKARYALI HATUN:Adımı kullanma, git başkasıyla uğraş.
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SAKARYALI HATUN:Benim adıma yorum yazıyorsun...Seni,ALLAH,A havale ediyorum.
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TTTT:artık soracak soru kalmadı
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KAYSERİMİS:Bu nasil bir yemektir onu develer yesin!
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VESSELAM:Memlekette ''Sosyal Medya''ya rağbet arttıkça yarışmacılar üç joker ile onbeş bini bile geçemiyor. Hele ki seyircilere sormasan iyi olur, onlar yarışmacılardan da gabi.
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ADSIZ CENGO:kayseriliyim böyle bir isimde yemek olduğunu ilk defa buradan öğreniyorum teşekkürler milyoner
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SAKARYALI HATUN:Kayseri pastırması ve yemekleri muhteşem. O lalaaa. :)))))
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