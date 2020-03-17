Menü
Haberler ›› Güncel ››60 ev hanımına evden iş imkanı sağladı - Güncel

60 ev hanımına evden iş imkanı sağladı

Kahramanmaraş'ta Fatih Ağcan, kendi iş yerini açarak 60 ev hanımına iş imkanı sağlıyor.

17.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:02
60 ev hanımına evden iş imkanı sağladı
Kahramanmaraş 'ta Fatih Ağcan, kendi iş yerini açarak 60 ev hanımına iş imkanı sağlıyor.

Tarihi kapalı çarşıda ev hanımlarına el emeği göz nuru ürünleri yaptırarak kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayan 3 çocuk babası Fatih Ağcan, "Hem kendi parasını kazandığını hem de ev hanımlarına iş imkanı sunduğunu söyledi.

Ev hanımlarının uzun uğraşları sonucunda yaptıkları iğne oyaları, yazmalar, beyaz tülbentleri Avrupa 'dan gelen turistlere satarak hedeflerinin Kahramanmaraş'ı Avrupa'ya tanıtmak da olduğunu belirten 55 yaşındaki Ağcan, "Buradaki ürünlerimizin hepsinde el emeği göz nuru var. Genç kızların çeyizinin olmazsa olmazlarıdır. Fiyatları 15'den başlayıp 500-600 TL arasında değişiyor. Ev hanımlarına buradan gerekli malzemeleri veriyoruz ve işlemeleri yapıp buraya getiriyorlar. Buraya getirdikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar hem de ne ihtiyaçları varsa onları alıyorlar. Bu durumda bizler de mutlu oluyoruz. Gücümüz yettikçe burada ürünlerimizi satmaya, tanıtmaya ve ev hanımlarına iş imkanı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kahramanmaraş, Avrupa, Fatih, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum Güncel
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Güncel
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları