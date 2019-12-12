Haberler » Güncel » 60'ıncı yıla 600 ağaç - Haber

60'ıncı yıla 600 ağaç

Kestel Belediyesi, 60. kuruluş yıldönümünde ilçenin dört bir tarafını yüzde 100 yerli 600 ağaç dikti.

12.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:5060'ıncı yıla 600 ağaç
Belediyesi, 60. kuruluş yıldönümünde ilçenin dört bir tarafını yüzde 100 yerli 600 ağaç dikti.

Kestel Belediyesi, kuruluşunun 60'ıncı yılı kutlamalarını herkese örnek olacak bir çalışma ile taçlandırdı. Fidan yetiştiriciliği ile önemli bir yere sahip olan ilçenin, dört bir yanına 600 ağaç dikerek anmalı bir kutlamaya imza attıklarını ifade eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "60'ıncı yılı vesilesiyle farkındalık oluşturduk. Yeşil 'ya, yeşil Kestel'e yakışır bir etkinlik olmasını istedik. Dikmiş olduğumuz ağaçlarımızın tamamı yerli üreticilerimiz tarafından yetiştirildi. Onların katkılarıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. Çevremize, havaya, suya ve doğaya sahip çıkma adına kutlamalarımıza farklılık katmayı amaçladık. Kestel merkezine olmak üzere tüm mahallelerimizde ihtiyaç olan yerlere, parklara, orta refüjlere bu ağaçları diktik. Özellikle mis kokulu ıhlamur, asırlık çınar ve akça ağacı tercih ettik. Vatandaşlarımız gölgelerinde güzel saatler geçireceklerdir" dedi.

Ağaç dikimine katılan öğrencilerde yetkililerin yardımı ile kendi ağaçlarını dikti. - BURSA

Kestel Belediyesi, Önder Tanır, Kestel, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10 Kazakistan'ın GSYH'si 28 yılda 16 kat arttı - Haber
17:10 Karabük'te çatı yangını - Haber
17:09 DHA YURT BÜLTENİ-19 - Haber
17:09 Gürcistan'da "hakimlerin Anayasa Mahkemesine süresiz atanması" protesto edildi - Haber
17:09 Sıcak çay kansere davetiye çıkarıyor - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Haber
15:24 Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal - Haber
15:02 20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler - Haber
12.12.2019 17:10:59