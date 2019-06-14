60 kilo veren Ferah Zeydan kimdir?

Kanal D'de yayınlanan X Factor yarışmasında sesiyle dikkatleri üzerine çeken Ferah Zeydan Sinan Akçıl'ın desteğiyle "Şarttır" şarkısına süet yapmıştı. İzlenme rekorları kıran bu düet sonrasında Ferah Zeydan'ın tekli çıkmasına yardım etmişti. Uzun süredir televizyon ekranlarından uzakta olan Ferah Zeydan, bugün çıktığı bir programda verdiği kilolarla tekrar gündeme geldi. Peki Ferah Zeydan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

FERAH ZEYDAN KİMDİR?

İsmini katıldığı yarışma programıyla duyuran Ferah Zeydan, 20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin'de birçok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. Çok küçük yaşlardan beri müzikle iç içe olan Ferah Zeydan, sokak müzisyenliği yaparak tüm Mersin halkı tarafından tanıdı. Star TV ekranlarında yayınlanan X Faktör Star Işığı programıyla hayatı değişti. Yarışma sayesinde Suriye'de yaşayan ve uzun zamandır göremediği babasıyla yan yana geldi. Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri bana gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle geniş bir kitleye ulaştı.