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60 lirasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlayan küçük Esin'e bisiklet hediye edildi

Van'ın Erciş ilçesinde Vanyolu Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Esin Afra Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki 60 liralık bisiklet parasını hediye etti.

04.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:42
Van 'ın Erciş ilçesinde Vanyolu Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Esin Afra Karaca, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki 60 liralık bisiklet parasını hediye etti.
Tenzile Ana İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Karaca'nın bu davranışından haberdar olan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kendisini telefonla arayarak tebrik etti.
Daha sonra Karaca'yı makamına davet eden Mehmetbeyoğlu, ona sürpriz yaparak, hayalini kurduğu bisikleti hediye etti.
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, ilçede yediden, herkesin bu kampanyaya destek vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Karaca'nın davranışından haberdar olduğunu ve çok mutlu olduğunu anlatan Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:
"Sağ olsun kendi parasıyla, kumbarasıyla, karınca kararınca küçük yardım ama manen çok kıymetli yardım yaparak bizi çok mutlu etti. Bende kaymakam amcası olarak esin kızımızın bisiklet almak için biriktirdiği parayı verdiğini öğrenince gurur duydum. Bu milletin evladı olmaktan gurur duydum. Bu kampanyanın toplumun bütün kuşakları tarafından desteklenmesi çok sevindirici. Bizde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyoruz. Bu anlamlı hareket insanımızın ne kadar büyük bir karaktere sahip olduğunun göstergesidir. Esin kızımızı tebrik ediyor ve tüm Erciş'i, bütün Türkiye'yi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum."
Karaca ise kendisine bisiklet hediye eden Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti. 60 lirasını ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlayan küçük Esin’e bisiklet hediye edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Erciş, Van, Güncel

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60 lirasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışlayan küçük Esin'e bisiklet hediye edildi
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