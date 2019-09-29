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60 metrelik uçuruma yuvarlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

29.09.2019 17:3060 metrelik uçuruma yuvarlandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Başören köyü Meteoroloji yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümit Akan (25) yönetimindeki 01 BSK 78 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla atıp yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü araçtan fırlarken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis'i araması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Akan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(Recep Dikici/İHA)

Afyon, Şuhut, Güncel

Kaynak: İHA

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