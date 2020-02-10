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60 saatlik güvenlik kamera kaydı incelenerek hırsız yakalandı

Malatya'da bir hırsızlık olayının çözülmesi için 60 saatlik güvenlik kamera kaydı incelendi, hırsızlık yapan bir zanlı yakalandı bir zanlı da aranıyor.

10.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:1060 saatlik güvenlik kamera kaydı incelenerek hırsız yakalandı
'da bir hırsızlık olayının çözülmesi için 60 saatlik güvenlik kamera kaydı incelendi, hırsızlık yapan bir zanlı yakalandı bir zanlı da aranıyor.

Şehit Fevzi Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 60 saatlik güvenlik kamera kaydı incelendi. Yapılan inceleme sonucunda olayın 2 şüphelisi tespit edildi. Şüpheli şahıslardan 1'i çaldığı 5 bin 500 TL değerindeki kombi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan kombi sahibine teslim edildi. . Olayın diğer şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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