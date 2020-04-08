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Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu

Kayseri Şehir Terminali'nde işletmecilik yapan Mirza Binboğa, şehirler arası yolculuğun yasaklanmasının ardından vatandaşların önceden 60 TL'ye gittiği Ankara'ya 800 TL'ye götürüldüğünü söyleyerek, "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz" dedi.

08.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:11

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuğun yasaklanmasının ardından, vatandaşlar da memleketlerine gitmek için çare arıyor. Terminal işletmecisi Mirza Binboğa; memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlardan fazla para talep edildiğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

"PARASI OLMAYAN VATANDAŞLAR NE YAPACAK?"

Binboğa, "Vatandaşımız otogarlarda aşırı derecede mağdur. Vatandaşlarımıza daha önce D1 araçlarımızla hizmet veriyorduk. Bu araçlar ortalama 40 kişilik araçlardı. 20 kişi yolcu alıyorduk. Ankara buraya 300 kilometredir. Normal günlerde biz 55-60 TL'ye götürürken, 100 TL'ye kadar yolcular mağdur olmadan götürüyorduk. Bugün garaja gittiğimde taksilerin 700-800 TL'ye 2 yolcu alıp gittiğini öğrendim. Dolmuşlarla da İstanbul'a 800 ile bin TL arasında vatandaşlarımız araba bulmakta güçlük çekiyor. Ben devlet büyüklerimden rica ediyorum. Türkiye ve dünya olağanüstü bir halde, bütün dünyayı virüs sarmış. Burada vatandaşı mağdur etmeden, bu korsanların eline düşürmeden D1'li araçlarla vatandaş evine, sevdiklerine gitsin. Önümüzdeki hafta cezaevleri boşalıyor. Buradan çıkacak vatandaşlar ne yapacak, parası olmayan vatandaşlar ne yapacak" ifadelerini kullandı.

Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Ankara, Ekonomi, Güncel

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60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
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