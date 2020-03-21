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60 Ukrayna vatandaşı, ülkelerine döndü

TÜRKİYE'deki 60 Ukrayna vatandaşı, dünya genelinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limana yanaşan gemiyle ülkelerine döndü.

21.03.2020 08:10 | Son Güncelleme: 21.03.2020 08:10
60 Ukrayna vatandaşı, ülkelerine döndü

TÜRKİYE'deki 60 Ukrayna vatandaşı, dünya genelinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle Sakarya 'nın Karasu ilçesindeki limana yanaşan gemiyle ülkelerine döndü.

Koronavirüs salgını nedeniyle Ukrayna'ya dönmek isteyen 60 Ukrayna vatandaşı, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan limana geldi. 'Vilnius' isimli gemi, saat 01.30 sıralarında Karasu Limanı'na geldi. Gemi, içindeki 73 yolcu ile 3 gemi personeli kontrolden geçirildikten sonra saat 05.00 sıralarında limana alındı. Saat 05.30 sıralarında ise Ukrayna'ya gitmek için limana gelen 60 yolcu, gemiye alınmaya başlandı. Gemi saat 08.00 sıralarında Odessa'ya gitmek için hareket etti.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ukrayna, Sakarya, Karasu, Güncel

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