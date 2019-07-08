08.07.2019 21:29
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60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir'de, eşeğe düz ve ters binme, en güzel gözlü eşek yarışmaları yapıldı.

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir'de, eşeğe düz ve ters binme, en güzel gözlü eşek yarışmaları yapıldı.
Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışmalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eşeğe düz binme yarışında Mustafa Karakaya, eşeğe ters binmede Samet Taştan birinci oldu.
Yarışmada Ali İhsan Öz'ün eşeği, en güzel gözlü eşek seçildi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu ve Akşehir Nasreddin Hoca Av Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Küçüktongarlak, dereceye girenlere para ödülü ve plaket verdi.
Yarışmalarda birincilere 500, ikincilere 350, üçüncülere 250'şer lira dağıtıldı. 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği
Kaynak: AA
Mustafa Karakaya, Nasreddin Hoca, Akşehir, Güncel

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