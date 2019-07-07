07.07.2019 19:43
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60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, yerli ve yabancı halk dansları grupları gösteriler sundu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında, yerli ve yabancı halk dansları grupları gösteriler sundu.
Şenlik çerçevesinde Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, KKTC, Belarus, Kazakistan ve Moldova'dan gelen halk dansları grupları katıldı.
Etkinlikte, yurt genelindeki farklı kurumlardan halk oyunları ekipleri de gösteri sundu. Yerli ve yabancı grupların sunduğu gösteriler büyük ilgi gördü.
Şenlikler kapsamında, 10 Temmuz'a kadar Nasreddin Hoca'yı konu alan çok sayıda tiyatro ve sinema gösterimi, resim, fotoğraf ve karikatür sergisi açılışı, yarışma ve dans gösterileri yapılacak.
Kaynak: AA
Nasreddin Hoca, Akşehir, Moldova, Konya, Güncel

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