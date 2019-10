"60 yaşından sonra her 3 kadından 1'i idrar kaçırma sorunu yaşıyor"

Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, 60 yaşının üzerinde her 3 kadından 1'inde idrar kaçırma problemi yaşandığını belirterek, spor ve kilonun bu hastalığın tedavisinde çok önemli olduğunu ve bireyin fazla kilolardan kurtulması gerektiğini bildirdi.Dernekten yapılan açıklamaya göre, üroloji ve kadın ürolojisi alanında eğitimler vermek ve toplumun bilgi düzeyini artırmak amacıyla çalışmalar yürüten Kontinans Derneğince "Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü" projesi kapsamında ilk durak olan İstanbul'da bilgilendirme semineri düzenledi.Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve moderatörlüğünü sanatçı Nergis Kumbasar'ın üstlendiği "İdrar Kaçırmak Bir Problemdir" konulu seminere, Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve Kontinans Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkesen katıldı.Seminerde konuşan Prof. Dr. Tarcan, doğru ve hızlı tedavi için idrar kaçırmanın tipleriyle sebeplerini kontrol etmenin önemine değinerek, hastaların tedavi noktasında ilaç ya da ameliyat ön yargısıyla doktora gittiğine dikkati çekti.İdrar kaçırma tiplerine ilişkin de bilgi veren Tarcan, şunları kaydetti:"60 yaşının üzerinde her 3 kadından 1'i idrar kaçırma problemi yaşıyor. Spor ve kilo çok önemli bu hastalıkta. Fazla kilolardan kesinlikle kurtulmamız lazım. Ikınma alışkanlığı çok zararlı bir alışkanlık. Rahat bir şekilde dışkılamak bu hastalık açısından çok önemli ilerleyen süreçlerde bu hastalığa yakalanmamak için. Beslenmeye ve sigaraya dikkat etmek gerekiyor. Sigara mutlaka kesilmeli. Hastalarda hekime gittiği zaman daha kötü olma korkusu var."Prof. Dr. Tarcan, çocuklarda idrar kaçırmanın da önemine değinerek, 4 yaşını doldurmuş çocuğun hala tam kuru değilse bir hekime götürülmesi gerektiğini aktardı.Masum idrar kaçırmanın önüne bir an önce geçilmesi gerektiğine işaret eden Tarcan, bunun çocuklarda sosyal etkileri olabileceğini bildirdi."İdrar kaçırma sosyal yaşamı etkiliyor"İdrar kaçırmanın insanların sosyal yaşamını etkileyen bir hastalık olduğuna işaret eden Demirkesen de hastalığın 40 yaşından sonra kadınlarda daha sık görüldüğünü, ileriki yaşlarda ise hem kadınlarda hem de erkeklerde yaşandığını belirtti.Prof. Dr. Demirkesen, yanlış uygulamalar yaşanmaması için konunun uzmanı doktorlarla hastaların buluşması gerektiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:"Birinci sıraya hayat tarzı değişikliğini koymak lazım. Sıvı, şeker tüketimi bunlar düzene sokulmalı. İdrar kaçırma tipine göre sonra yol ayrımına giriliyor. Çok çeşitli tedavi şekilleri var. Mesane içine yapılacak enjeksiyon. Tedavilerde de çoğunlukla başarı oranı ise yüksek. Yaşlar büyüdükçe vücut aksaklıkları daha çok ortaya çıkıyor. İdrar yapmayla ilgili hayat kalitesini düşüren sıkıntılar oluşabiliyor problem yaşandığı için. Uyku düzeni bozuluyor."Kulübün 15 Ekim'deki ikinci durağı Ankara olacak. Daha sonra kulüp, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon belediyelerinde de bilgilendirme seminerleri düzenleyecek. Bilgilendirme seminerleriyle birlikte Nergis Kumbasar'ın da sokak röportajlarıyla konuyu daha çok kadına duyurması hedefleniyor.