60 Yıldır Semercilik Yapıyor

NİĞDE'nin Bor ilçesinde 9 yaşında semercilik mesleğine başlayan ve yarım asırdır sürdüren Vedat Dağeri (70), büyük özveriyle mesleğini günümüze kadar taşıdığını söyledi.Geçmiş yıllarda her evde bir binek hayvan olduğunu belirten Vedat Dağeri, bu nedenle de semere rağbetin çok olduğunu ancak günümüzde semerciliğin gözden düştüğünü söyledi. Teknolojik gelişmelerle birlikte semere ilginin azaldığını söyleyen Dağeri, "Her yere yol yapılıyor, binek hayvanlara artık ihtiyaç duyulmuyor. Küçükbaş hayvancılığın azalması da bu mesleği olumsuz etkiledi. Koyun yetiştiren çok az kişi var. Tabi büyük şehirlere göç verilmesi de bizim mesleğimizi bitirme noktasına getirdi" dedi.Semerciliğin 3-5 yıl içinde tamamen bitme noktasına geleceğini belirten Dağeri, "Müşteri çoğalmıyor azalıyor, azalınca da geçim zor oluyor. Çırak da yok. Semer işi artık çok kazandırmıyor. Bunun yanında semerler artık eskimiyor, atlarla eskiden hep çalışılıyordu, şimdilerde ayda bir at kullanılıyor. Semer eskimeyince de bir müşteri sana 10 sene sonra semer yaptırmak için geliyor. Semercilik hata kabul etmiyor, etin üzerine ev yapıyorsun. Niğde dağlık bir arazi, yapılan bir semer ne aşağı kayacak, ne yukarı kayacak, ne de hayvanı rahatsız edecek. Bu teknikleri tutturabilirseniz iyi bir usta olabilirsiniz" diye konuştu.- Niğde