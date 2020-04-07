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600,000 Kişinin Sızdırılan Verileri Satışa Sunuldu! İşte Detaylar

E-posta servis sağlayıcısı Email.it pek çok kullanıcının verilerinin sızdırıldığı bir siber saldırıya uğradığını itiraf etti.

07.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:51
600,000 Kişinin Sızdırılan Verileri Satışa Sunuldu! İşte Detaylar
E-posta servis sağlayıcısı Email.it pek çok kullanıcının verilerinin sızdırıldığı bir siber saldırıya uğradığını itiraf etti.

Veriler Satışa Sunuldu

NN Hacking Group olarak da bilinen bilgisayar korsanları Ocak 2018 tarihinde Email.it'in sunucularından hassas verileri çaldığını açıkladı. Çalınan veriler şifreleri, güvenlik sorularını, e-posta içeriklerini ve e-posta eklerini kapsıyor.

Söz konusu verilerin güvenliği için para isteyerek şantaj yapan korsanların talebini kabul etmeyen şirket, yetkilileri ihlal hakkında bilgilendirmeyi tercih etti. Bu adımın ardından sızdırılan verileri satışa sunan bilgisayar korsanları, her bir dosyayı 0,5 bitcoin ücretle birlikte satışa sundu. Bir dosyada kaç kullanıcı verisinin saklandığı ise bilinmiyor.

Şirket yaşanan ihlali kabul ederken sunucunun yalnızca idari bilgileri içerdiğini, finansal ayrıntıların başka bir sunucuda saklandığını ve bu sunucunun güvenlik ihlalinden etkilenmediğini açıkladı.

Peki siz bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››600,000 Kişinin Sızdırılan Verileri Satışa Sunuldu! İşte Detaylar - Haberler

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