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600 bin TL'lik kablo çaldığı iddia edilen 3 kişi serbest bırakıldı

Denizli'de jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan kablo hırsızlık şebekesi üyesi 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

14.02.2020 13:21 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:28600 bin TL'lik kablo çaldığı iddia edilen 3 kişi serbest bırakıldı
'de jandarmanın dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan kablo hırsızlık şebekesi üyesi 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin yaklaşık 600 bin TL'lik kablo çaldığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Denizli ve çevre illerde meydana gelen kablo hırsızlıkları üzerine JASAT timi tarafından çalışma başlatıldı. Tim çalışmalarında hırsızlık olayının bir şebeke tarafından gerçekleştirildiğini tespit edince Denizli merkezli Antalya ve Diyarbakır'da önceden belirlenen 5 eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar ardından Denizli'ye getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şahısların Denizli ile birlikte 3 kentte yaklaşık 600 bin TL değerinde kablo çaldıkları öne sürüldü. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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