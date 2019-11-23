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600 gram doğan "Fatma Nida" hayata tutundu

Konya'da 23 haftalıkken 600 gram doğan Fatma Nida bebek, hastanede adeta anne karnındaki ortamı sağlayan doktorlar ve yenidoğan yoğun bakım personelinin çabasıyla hayata tutundu.

23.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:02600 gram doğan
Konya'da 23 haftalıkken 600 gram doğan Fatma Nida bebek, hastanede adeta anne karnındaki ortamı sağlayan doktorlar ve yenidoğan yoğun bakım personelinin çabasıyla hayata tutundu.
Ayşe ve Mehmet Tasa çifti, doğacak olan 5'inci çocuklarının heyecanını yaşıyordu. Ancak hamileliğinin 23'üncü haftasında aniden sancılanan 40 yaşındaki Tasa, soluğu Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde aldı.
Vakit kaybedilmeden doğumhaneye alınan anne, ekim ayında doğmasını beklediği bebeğini, haziranda normal doğumla dünyaya getirdi.
Prematüre olarak 600 gram ağırlığında dünyaya gelen, doğumunun ardından kalbinin delik olduğu tespit edilen ve bir de beyin kanaması geçiren bebek, alındığı kuvözde 490 grama kadar düştü.
Ailesi, doktorları ve yenidoğan yoğun bakım personelinin çabasıyla kuvözdeki tedavilere olumlu yanıt veren Fatma Nida bebek, 110 gün sonra annesinin kucağına verildi.
Ayşe Tasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziran ayında sancılanarak hastaneye başvurduğunu, sıradan bir doğum kontrolü beklerken ani bir doğum gerçekleştirdiğini söyledi.
Doğumun ekim ayında olmasını beklediklerini ifade eden Tasa, "Doğuma hazırlıksız yakalandım. Fakat normal bir doğum yaptım. hemen kuvöze alındı. O andan sonra sadece yaşayıp yaşamadığını düşünüyordum. Nefes alıyordu ancak 600 gram olarak dünyaya gelmişti." diye konuştu.
Bebeği doğduktan sonra zor günler yaşadıklarını, tüm olumsuzluklara rağmen dik durması gerektiğine inandığını belirten anne Tasa, "Bebeğimin bulunduğu 4'üncü kata çıkmak bana çok zor geliyordu. Zamanla bu psikolojiyi yendim. Çünkü bebeğimin bana ihtiyacı vardı. Kendimi bu şekilde adapte ettim." şeklinde konuştu.
"Bu kız gerçekten Hayat"
Kızının, bulunduğu kuvözde doktorların tedavisine zamanla cevap verdiğini aktaran Ayşe Tasa, şunları kaydetti:
"Hocalara ve hemşirelere çok teşekkür ediyorum. Canınızı burada bırakıyorsunuz. Onlar en iyi şekilde ilgileniyor. Zor günleri atlattık. Kızıma ilk başta isim koymayı düşünmemiştik. İsmi 'Hayat' olsun diyenler oldu. Gerçekten bu kız 'hayat', çünkü doğduktan sonra beyin kanaması geçirdi. Kalbinin de delik olduğu tespit edildi. Bu sorunları zamanla atlattı. Fatma Nida şu anda 3 kilogram ve sağlıklı."
"Gözlerini 10 gün sonra dünyaya açtı"
Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Kadir Yümlü ise bebeğin normal doğumla 23 haftalıkken dünyaya geldiğini belirtti.
Erken doğum olduğu için bebeğin hemen kuvöze alındığını dile getiren Yümlü, "Bebek yaklaşık 2 ay solunum desteği alarak yaşamını devam ettirdi. Kuvöze alındıktan 10 gün sonra dünyaya gözlerini açtı. Prematüre bebek olduğu için ilk doğduğunda yaşamsal bulguları anormaldi." dedi.
"Damla damla besledik"
Kadir Yümlü, bebeğin beslenmesinden bakımına kadar zor bir süreç yürüttüklerini anlattı.
Tüm zorlukların üstesinden gelerek bebeği sağlıklı şekilde ailesine vermenin mutluğunu yaşadıklarını vurgulayan Yümlü, şöyle devam etti:
"Prematüre olduğu için bebeğin akciğer ve bağırsakları gelişmemişti. Tabiri caizse, damla damla artırarak besledik. Prematüre bebeklerin yüzde 40'ında beyin kanaması gerçekleşebiliyor. Fatma Nida bebek de bu şekildeydi. Ancak zamanla iyileşti. Kainattaki hiçbir ortam bu bebeklere anne karnındaki ortamı vermez ama biz bu işe sevgimizi de katarak, uygun olan ortamı sağlamaya çalıştık. Olumsuzlukların üstesinden gelerek, yaklaşık 110 gün sonra taburcu ettik."

Bebek, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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