600 kilometre hız yapan maglev treninin motoru tanıtıldı

CRRC Grubu'na bağlı Zhuzhou Motor tarafından üretilen söz konusu yüksek hızlı maglev treninin (manyetik kaldırma kuvveti yardımıyla havada ilerleyen tren) montajı, 23 Mayıs'ta Qingdao kentinde tamamlanmıştı.
Çin'de hali hazırda hizmet veren yüksek hızlı trenler, saatte maksimum 350 kilometreye çıkabiliyor. Uçaklar ise saatte 800-900 kilometre hızla yol alıyor. Saatte 600 kilometre hızla gidecek söz konusu maglev trenlerinin yüksek hızlı tren ile uçak arasındaki hız boşluğunu doldurması bekleniyor.
Çinli şirket tarafından geliştirilen doğrusal motor, maglev treninin hızının kısa süre içinde ve istikrarlı şekilde saatte 600 kilometreye yükselmesine imkan sağlıyor.