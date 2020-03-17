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600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

17.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:38
600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2019 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2019 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.
Buna göre, yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.
İstanbul 'un çıkaracağı milletvekili sayısı iki artarak 96'dan 98'e, Antalya'nın çıkaracağı vekil sayısı bir artarak 16'dan 17'ye çıktı. Denizli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 8'den 7'ye, Kırşehir'in çıkaracağı milletvekili sayısı 3'ten 2'ye, Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düştü.
Yapılan belirlemeye göre, 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa 2, 98 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ise 2 seçim çevresine bölündü.
Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:
İLİMİLLETVEKİLİ SAYISI MİLLETVEKİLİ SAYISI
ADANA15KOCAELİ13
ADIYAMAN5KONYA15
AFYONKARAHİSAR6KÜTAHYA5
AĞRI4MALATYA6
AMASYA3MANİSA10
ANKARA36KAHRAMANMARAŞ8
ANTALYA17MARDİN6
ARTVİN2MUĞLA7
AYDIN8MUŞ4
BALIKESİR9NEVŞEHİR3
BİLECİK2NİĞDE3
BİNGÖL3ORDU6
BİTLİS3RİZE3
BOLU3SAKARYA7
BURDUR3SAMSUN9
BURSA20SİİRT3
ÇANAKKALE4SİNOP2
ÇANKIRI2SİVAS5
ÇORUM4TEKİRDAĞ8
DENİZLİ7TOKAT5
DİYARBAKIR12TRABZON6
EDİRNE4TUNCELİ1
ELAZIĞ5ŞANLIURFA14
ERZİNCAN2UŞAK3
ERZURUM6VAN8
ESKİŞEHİR7YOZGAT4
GAZİANTEP14ZONGULDAK5
GİRESUN4AKSARAY4
GÜMÜŞHANE2BAYBURT2
HAKKARİ3KARAMAN3
HATAY11KIRIKKALE3
ISPARTA4BATMAN5
MERSİN12ŞIRNAK4
İSTANBUL98BARTIN2
İZMİR28ARDAHAN2
KARS3IĞDIR2
KASTAMONU3YALOVA3
KAYSERİ10KARABÜK3
KIRKLARELİ3KİLİS2
KIRŞEHİR2OSMANİYE
DÜZCE
TOPLAM
4
3
600

Kaynak: AA

Etiketler : Yüksek Seçim Kurulu, Milletvekili, İstanbul, Güncel

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