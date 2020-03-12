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AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu

Malatya'da bir AVM tarafından düzenlenen çekilişe katılan şanslı kişi, 600 TL alışveriş yapmasının karşılığında hediye kampanyasına katılıp 200 bin TL'lik aracın sahibi oldu.

12.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:58

Malatya Park Alışveriş Merkezi, kuruluşunun 10. yılı kapsamında hediye kampanyası düzenledi. AVM'den alışveriş yapan vatandaşların katıldığı kampanyada 22 Şubat günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile 2020 model otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde yaşayan Onur Ayhan isimli vatandaşa çıktı.

4 AYLIK KAMPANYA, ARACIN TESLİM EDİLMESİYLE SONLANDI

AVM'den 600 TL'lik alışveriş yaparak çekilişe katılan Onur Ayhan, işlemlerin ardından bugün aracına kavuştu. AVM önündeki araç teslim törenine katılan Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kavuk, 4 ay önce başlattıkları kampanya sonucunda şanslı müşterinin belirlendiğini ve bugünde aracı teslim ettiklerini söyledi. Malatya Park Genel Müdürü Yılmaz Arslan ise, "Malatya Park, kentimizin önemli bir değeri. Bizde bu tür kampanyalarla bize verilen desteğe karşılık vermek istiyoruz" dedi.

ALKIŞLARLA AVM'DEN AYRILDI

Otomobil kazanan Onur Ayhan ise, çok mutlu olduğunu ifade ederek AVM yetkililerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından Girişim Gurubu Yönetim Kurulu üyesi Kavuk ve AVM Müdürü Arslan tarafından Onur Ayhan'a 2020 model aracı teslim edildi. Ayhan, aracına binerek alkışlarla AVM'den ayrıldı.

AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu

Kaynak: İHA

Etiketler : Onur Ayhan, Malatya, Ekonomi, Güncel

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