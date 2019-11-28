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600 veli çocuklarıyla aynı sırada kitap okudu

Ordu'daki bir okulda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 600 veli, çocuklarıyla aynı sırada kitap okudu.

28.11.2019 23:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:19
'daki bir okulda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 600 veli, çocuklarıyla aynı sırada kitap okudu.
ilçesindeki Haki Yener İlkokulu, e-twinning kapsamında yürüttüğü "Annem ve ben sıra arkadaşı olduk" projesi çerçevesinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.
Etkinliğe katılan yaklaşık 600 anne ve baba, çocuklarıyla birlikte sınıflarda kitap okudu.
Proje sorumlusu öğretmen Yeşim Şensoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje sayesinde öğrencilerin okuma becerilerini artırmayı ve okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.
Bunu, çocuklara "Hadi okuyun" diyerek değil velileri onlara örnek ve rol model göstererek yapmayı hedeflediklerini ifade eden Şensoy, tek sınıfla başlanılan projenin tüm okula yayılarak verimli bir sonuca ulaştıklarını belirtti.
Velilerden Kübra Çavuş ise çocuklarıyla aynı sırayı paylaştıkları için mutlu olduklarını kaydederek, bu sayede daha verimli bir okuma alışkanlığı kazanıldığını aktardı.
2'nci sınıf öğrencisi Umut Ağdere de annelerinin kendilerine örnek olduğunu dile getirerek, büyüklerinin kitap okuduğunu görünce kendisinin de daha fazla kitaba yöneldiğini söyledi.
600 veli çocuklarıyla aynı sırada kitap okudu

Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


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