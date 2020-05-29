600 yıllık Namazgah'da sosyal mesafeli Cuma namazı

Bursa'da Osmanlı Ordusu'nun sefere giderken namaz kıldığı 600 yıllık Namazgah'da açık havada cuma namazı kılındı.

600 yıllık Namazgah'da sosyal mesafeli Cuma namazı
29.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:42
Bursa'da Osmanlı Ordusu'nun sefere giderken namaz kıldığı 600 yıllık Namazgah'da açık havada cuma namazı kılındı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da dahil cuma namazına gelenlerin ateşini ölçüldü, tek kullanımlık seccade hediye edildi.

Korona virüs sebebiyle 2,5 ay sonra Bursa'da Cuma Namazı ilk kez cemaatle kılındı. Bursa'nın pek çok noktasında olduğu gibi Osmanlı ordularının sefer öncesi uğradığı ve topluca namaz kıldığı Namazgah Meydanında Cuma namazının da doldu taştı. Burada kılınan Cuma namazına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Bursa'da bin 100 cami avlusu, park ve meydanda Cuma namazı kılındı. Namaz kılmak için gelen vatandaşların girişte ateşleri ölçülürken yanında olmayanlara seccade ve maske hediye edildi. Namaz ilk sünnetin kılınmasıyla başlarken hutbeyle devam etti. Cuma namazı kılınan farzın ardından sona erdi. Hutbede virüsün yok olması için dua edildi. Namazı kılan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak evlerinin yolunu tuttu.

Cuma namazından önce konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Diyanet Teşkilatımıza destek ve katkıları için teşekkür ederim. Bu ruhaniyetli şehirde herkes çok heyecanlı. 2,5 aydır Cuma namazlarını idrak edemiyoruz. Bunu topluca yaşayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte hem vakit namazları hemde Cuma namazlarında çok daha dikkatli olmamız gerekiyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin’e Zehra Zümrüt Selçuk’tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı Haber
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Haberler››Güncel››600 yıllık Namazgah'da sosyal mesafeli Cuma namazı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:38: Isparta'da, futbol sahasında cuma namazı - Haber 14:38: Aşkale'de cuma heyecanı - Haber 14:38: Bünyan'da 74 gün aradan sonra ilk cuma namazı kılındı - Haber 14:37: Merkez, Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı - Haber 14:37: Kayserisporlu Pedro Henrique hırs küpü - Haber 14:00: Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım - Magazin 13:44: 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti sona erdi! Stadyumlar doldu taştı - Haber 13:21: Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı - Haber 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler 10:58: Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak - Ekonomi