Haberler » kultur-sanat » 600 yıllık Tokat yazma motifleri sergilendi

600 yıllık Tokat yazma motifleri sergilendi

Osmanlı döneminde kadınların elbiselerine, yorgan, eşarp ve masa örtülerine işlediği Tokat yazma motifleri sergilendi.

22.10.2019 15:10600 yıllık Tokat yazma motifleri sergilendi
Osmanlı döneminde kadınların elbiselerine, yorgan, eşarp ve masa örtülerine işlediği Tokat yazma motifleri sergilendi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici Emel Ardahanlı'nın Tokat Şehir Müzesi'nde açtığı sergide, 48 parça yazma, eşarp ve masa örtüsü yer aldı.
Sergide, Osmanlı döneminde kadınların elbise, yorgan, eşarp ve masa örtülerinde kullandığı Tokat yazma motifleri, izlenime sunuldu.
Ardahanlı, AA muhabirine, Tokat yazmacılığının tanıtımını yapmak ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yeniden canlandırmak istediğini söyledi.
Tokat yazmacılığının 600 yıl öncesine dayandığını belirten Ardahanlı, şöyle konuştu:
"600 yıl kullanılan yazmalardaki desenleri biraz daha modernleştirdim. Geleneksele bağlı kalarak eski motifleri yeni yazmalara işleyerek sergimizi oluşturduk. Tokat yazmacılığı kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarından. Bunu yeniden yaşatmaya çalışıyorum. Tokat'ta yazmacılık Osmanlı'dan bu yana kadınların süslenme aracı. Yazmalarda, kıyafetlerde, eşarplarda, yorgan yüzlerinde bu motifler kullanılıyordu. Şimdi tamamen kaybolmak üzere. Ustaların ve Tokatlı kadınların buna sahip çıkması gerekiyor."
Ardahanlı, serginin 1 ay açık kalacağını kaydetti.

Çeşme, İzmir, Tokat, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
15:10 600 yıllık Tokat yazma motifleri sergilendi
14:48 Batman'da 4-6 yaş Kur'an kursu açıldı
14:44 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
14:20 Başkentte "Cumhuriyet ve Kadın" resim sergisi
13:58 Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali
13:36 Tiyatro oyunu geliriyle akülü araç aldılar
13:01 'Hunililer' 32 farklı macerasıyla gösterimde
22.10.2019 15:47:52