600 yıllık Tokat yazmasına coğrafi işaret
Tokat Belediyesi tarafından yapılan başvuru ile 600 yıllık geçmişe sahip "Tokat yazması"na coğrafi işaret tescil belgesi alındı.
11.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:16
Tokat Belediyesi tarafından yapılan başvuru ile 600 yıllık geçmişe sahip "Tokat yazması"na coğrafi işaret tescil belgesi alındı.
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yöreye ait bir kültürü gelecek kuşaklara aktarmak, el sanatlarına sahip çıkmak için gayret ettiklerini belirtti.
Yaptıkları girişimlerle, geçmişi 600 yıla dayanan Tokat yazmasının coğrafi işaret tescilini gerçekleştirdiklerini bildiren Eroğlu, "Tokat yazmasında kullanılan kumaşın cinsi önemlidir. Boyanın kumaşa fırça ile sürülmesi yoluyla resmedilerek ya da ıhlamur ağacından yapılan tahta kalıpların bitkisel, suni veya madeni boyaya batırılıp kumaşa baskı yapılması ile desenleştirilmektedir. Üretiminde kullanılan kalıpların hazırlanması ve Tokat yazmasının üretimi ustalık becerisi gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.
Tokat yazmasının gerek üretimi gerekse pazarlanması noktasındaki tüm aşamaların denetim dahilinde olacağını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:
"Belediyemiz, üniversitemiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzden oluşacak uzman bir denetim merci tarafından her aşamasında kontrol edilecek ve bu kültürün aslını geleceğe aktaracağız.Bu konuda emeği geçen tüm kurumlarımıza, projede görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yöreye ait bir kültürü gelecek kuşaklara aktarmak, el sanatlarına sahip çıkmak için gayret ettiklerini belirtti.
Yaptıkları girişimlerle, geçmişi 600 yıla dayanan Tokat yazmasının coğrafi işaret tescilini gerçekleştirdiklerini bildiren Eroğlu, "Tokat yazmasında kullanılan kumaşın cinsi önemlidir. Boyanın kumaşa fırça ile sürülmesi yoluyla resmedilerek ya da ıhlamur ağacından yapılan tahta kalıpların bitkisel, suni veya madeni boyaya batırılıp kumaşa baskı yapılması ile desenleştirilmektedir. Üretiminde kullanılan kalıpların hazırlanması ve Tokat yazmasının üretimi ustalık becerisi gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.
Tokat yazmasının gerek üretimi gerekse pazarlanması noktasındaki tüm aşamaların denetim dahilinde olacağını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:
"Belediyemiz, üniversitemiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzden oluşacak uzman bir denetim merci tarafından her aşamasında kontrol edilecek ve bu kültürün aslını geleceğe aktaracağız.Bu konuda emeği geçen tüm kurumlarımıza, projede görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Tokat Belediyesi, Tokat, Güncel
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