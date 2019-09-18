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600 yıllık türbede definecilerin açtığı çukur kapatıldı

BURSA'nın İznik ilçesinde 600 yıllık Sarı Saltuk Türbesi'nde defineciler tarafından açılan çukur, sanat tarihçilerinin gözetiminde kapatıldı.

18.09.2019 15:15600 yıllık türbede definecilerin açtığı çukur kapatıldı
BURSA'nın İznik ilçesinde 600 yıllık Sarı Saltuk Türbesi'nde defineciler tarafından açılan çukur, sanat tarihçilerinin gözetiminde kapatıldı.
İznik'te yaklaşık 5 ay önce, yaklaşık 600 yıllık olduğu belirtilen Sarı Saltuk Türbesi'nde sesler duyan çevre sakinleri, polise haber verdi. Gelen ekipler, türbenin iç zemininde 1 metre çukur kazıldığını belirledi. Sonraki süreçte İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Türbede, sanat tarihçisi ve arkeologlardan oluşan ekip inceleme yaptı.
Yapılan çalışmanın ardından türbenin zemininde açılan çukur, sanat tarihçilerinin gözetiminde İznik Belediyesi ekipleri tarafından beton dökülerek kapatıldı.



İznik, Güncel

Kaynak: DHA

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