61 yaşındaki ikizler birlikte zayıfladı

TEZCAN EKİZLER - İzmir'de yaşayan ve kiloları 100'ün üzerinde olduğu için sağlık sorunları yaşayan 61 yaşındaki ikiz kız kardeşler, birlikte tüp mide ameliyatı olarak zayıflamanın mutluluğunu yaşıyor.Buca ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi emekli Ayten Sağır ve eşini kaybettikten sonra hızla kilo almaya başlayan ikizi Nurten Kırbaş, obezite nedeniyle çeşitli sağlık sorunları ile karşılaştı.Ayten Sağır'ın girişimiyle ikizler birlikte kilo vermek için diyetisyene başvurdu. Sağır bir süre sonra kilo vermesine rağmen aynı diyetleri uygulayan ikizi bir sonuç alamadı. Bunun üzerine Sağır, bir arkadaşlarının önerisi üzerine ikizi Nurten Kırbaş'ı tedavi olması için Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikinliği'ne götürdü.Uzman doktor Ahmet Mücteba Öztürk tarafından muayene edilen Kırbaş ve Sağır'a tüp mide ameliyatı önerildi.Birlikte ameliyat olmaya karar veren ikiz kız kardeşlerden Sağır, operasyon sonrası 36 kilo kaybederek 105 kilogramdan 69'a düştü. 125 kilogramdan 90'a düşen Nurten Kırbaş ise 35 kilo verdi."İkiz kardeşim artık yürüteci olmadan adım atabiliyor"Ayten Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikizi ile zayıflayıp sağlıklarına kavuşmak için ameliyat olduklarını, durumlarının her geçen gün daha iyiye gittiğini anlattı.Eskiden merdivenleri rahat çıkamadığını, artık günde 10 bin adım atmaya başladığını dile getiren Sağır, "En güzel olan şey ise ikiz kardeşim artık yürüteci olmadan adım atabiliyor. Onunla yürümeyi çok özlemiştim. Eskiden kıyafet alırken kilolarımızdan dolayı bulmakta zorlanıyorduk, artık bu konuda da rahatladık. Artık dışarıda ikizimle daha çok vakit geçirebiliyorum. Onu sağlıklı gördüğüm için çok mutluyum." dedi."Yeniden desteksiz yürümeye başladım"Nurten Kırbaş da ikiz kardeşinin her zaman kendisine destek verdiğini, "gel beraber ameliyat olalım" dediğinde çok duygulandığını belirtti.Kırbaş, "Onun sayesinde tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. Hayatım değişti. Eskiden kapıdan dışarı çıkamıyordum. Ameliyattan sonra kilo vermeye başlayınca yeniden desteksiz yürümeye başladım. Eskiden içime kapanıktım, kilo verdikçe pozitif olmaya başladım. Daha önce kullandığım bir çok ilacı bıraktım. İyi ki ameliyat olmuşum. Kardeşim bana yeni bir hayat vermiş oldu." şeklinde konuştu."İkiz kardeşi için büyük fedakarlık yaptı"İkiz kardeşleri ameliyat eden uzman doktor Ahmet Mücteba Öztürk ise Kırbaş ve Sağır kardeşlerin kilo vererek sağlıklarına kavuştuğunu, hastaların ilerleyen yaşlarına rağmen zayıflamalarının beklenen düzeyin üzerinde olduğunu ifade etti.Öztürk, kilo veremeyen obezite hastaları için tüp mide ameliyatı önerdiklerini, bu ameliyatın en büyük özelliğinin midenin doğallığının bozulmaması olduğunu kaydetti.Hastane başhekimi Doç. Dr. Enver İlhan ise tüp mide ameliyatıyla sağlıklarına kavuşan ikiz hastalarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu, 2014 yılından bu yana hastanelerinde 330 hastaya obezite cerrahisini uyguladıklarını söyledi.