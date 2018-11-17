61 Yıl Önce Atatürk Üniversitesi'nin Açılışının Yapıldığı Altın Makasla Serginin Açılışı Yapıldı

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:03



17 Kasım 2018 Cumartesi 16:03

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde "Yerel Basında Atatürk Üniversite'nin Kuruluşunun Yansımaları" konulu sergi açıldı. Serginin açılış kurdelesi 61 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes tarafından kullanılan ve Erzurum esnafının hediye ettiği altın makas ile gerçekleştirdi.Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Ayşe Özdemir tarafından 15 Temmuz Milli İrade Salonunda döneme ait gazeteler sergilendi.Sergide 1955-1958 yılları arasında Erzurum'da yerel basında çıkan 60 gazete bulunuyor.Sergi açılışı 61 yıl önce Erzurum Kuyumcular Esnafı tarafından açılışa özel yaptırılan altın makasla yapıldı.Sergi açılışına Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Bölge Adliyeler Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı açılış konuşmasında, "Bugün Erzurum Atatürk Üniversitesinin 17 Kasım 1958 de rahmetli Celal Bayar ve rahmetli Adnan Menderes tarafından açılışı yapılan 61 yıl dönümü için buradayız. Arkadaşlarımız bir sergi hazırladılar. Atatürk Üniversitesi gerçekten 61 yıldır şehrimizde ve ülkemizde çok değerli katkılar sunmuştur. Yetiştirdiği bilim adamları ve gerekse teknolojik bir lokomotif durumdadır. Böyle bir üniversitenin Rektörlüğü yapmak ayrıca bir mutluluktur. Geldiğimiz günden beri Üniversitemizi marka üniversite yapmaya çalıştık. Açılışın bir önemli yanı ise, o dönemde rahmetli Adnan Menderes, merhum Celal Bayar'ın 61 yıl önce kullandığı altın makas ile yapıldı. Bu ülke için şehit olanlara da rahmet diliyorum." Dedi.Sergiyi hazırlayan Atatürk Üniversitesi Öğretim görevlisi Ayşe Özdemir ise, "Bu sergi Atatürk Üniversitesinin 61 yıllık bir geçmişini konu alıyor. Serginin açılışı için yaklaşık olarak bir yıllık bir çalışma yaptık. 60'a yakın haber var. 17 Kasım 1958 yılında Adnan Menderes ve Celal Bayar açılış yapıyorlar. Bu açılış yapılırken Erzurum esnafı böyle sıradan bir açılış olmasın ve açılışa önem vermek için Kuyumcu esnafı olarak altın makas yapılıyor ve sergi açılışı da altın makasla yapılıyor. Bu kupürlerde tamamen bir tarih yatıyor. Erzurum Atatürk Üniversitesinin 61 yıllık geçmişini bu kupürlerde görebilirsiniz. Bir başka özellik ise evet Doğuda bir Üniversite kurulacak ama nerede kurulacak, hangi şehirde kurulacak aşamaları da yer almaktadır" diye konuştu.Sergi bir hafta süre ile açık kalacak. - ERZURUM