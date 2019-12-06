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611 sikke ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

Yalova'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 611 sikke ele geçirildi.

06.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:54
'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda dönemine ait olduğu değerlendirilen 611 sikke ele geçirildi.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da bulunan 4 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi sikkelere müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
İstihbarat çalışmaları sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, Yalova'da operasyon düzenledi.
Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 611 sikke ele geçirilirken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.
611 sikke ele geçirildi, 4 kişi yakalandı

Yalova, Roma, Güncel

Kaynak: AA


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