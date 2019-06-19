19.06.2019 10:10
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614 yıllık hamam için restorasyon beklentisi

614 yıllık hamam için restorasyon beklentisi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan 614 yıllık hamam harabeye döndü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bulunan 614 yıllık hamam harabeye döndü. Restorasyonu için Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvuran mahalleli, hamamın yıkılmadan bir an önce restore edilmesini istiyor.
İnegöl ilçesi Şipali Mahallesi'nde bulunan ve 614 yıl önce yapılan tarihi hamam restore edilmeyi bekliyor. Harabeye dönen tarihi hamamın restore edilmesi için Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvuran Şipali Mahallesi Muhtarı Murat Özer, "Hamamımız 1405 yılında yapılmış. Tarihi çok eskilere dayanıyor. Osmanlı döneminde yapılan medrese ve camilerle yan yana yapılmış, gelin hamamı olarak bilinen bir tarihi hamam. Ön tarafında bulunan soyunma odası ile iki bölmeli hamam. Kazan odası da var. Terleme odası, banyoları da var. Restorasyon yapılması için vakfa başvurduk. Vakıf görevlileri ölçüp, biçtiler. Bu tarihi hamamı ayağa kaldıracaklarını söylediler. İnşallah en kısa zamanda tarihimiz ayağa kalkar. Restore edilmesini bekliyoruz" dedi.

- Bursa
Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel

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