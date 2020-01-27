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62 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmeye hazırlanan 62 düzensiz göçmen yakalandı.

27.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:53
'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli adasına gitmeye hazırlanan 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Komutanlığı ekipleri, Kocaköy sahilinde Midilli'ye geçiş hazırlığında bir grup tespit etti.
Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Kongo ve Afganistan uyruklu 62 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
62 düzensiz göçmen yakalandı

Yunanistan, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA


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