62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı kararıyla açıktan ve nakil yöntemi ile üniversitelere bin 651, diğer kurumlara da 6 bin 650 ilave atama gerçekleştirilecek.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ortak çalışmasıyla hazırlanan kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 yılında açıktan veya nakil yöntemiyle yapabilecekleri ilave atama sayıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çıkarılan kararla belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni korona virüsle mücadele esnasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için söz konusu atamaların destekleyici olacağı belirtildi. 2020 yılı Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635'i üniversitelere, 431'i diğer kurumlara olmak üzere toplam bin 66 atama izni verildiği de hatırlatıldı. Açıklamada, "2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 atama yetkisi verildi" denildi.Karar kapsamında 127 üniversiteye bin 16 ilave atama yapılacak. Böylece bu yıl açıktan ve nakil yöntemi ile üniversitelere toplamda bin 651, diğer kurumlara da 6 bin 650 ilave atama yapılmış olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA