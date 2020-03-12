62 kez erişime engellenen sendika.org'a AYM'den 5 sene sonra yanıt: Eylem, ifade özgürlüğü ihlali
62 kez erişime engellenen sendika.org'a Anayasa Mahkemesi 5 sene sonra yanıt verdi. Mahkeme kapatma eylemini 'ifade özgürlüğü ihlali' olarak değerlendirdi.
12.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:15
Anayasa Mahkemesi, "www.sendika.org" internet sitesine getirilen erişim engeline yapılan başvuruyu yaklaşık 5 sene sonra görüşerek bu eylemde "ifade özgürlüğü ihlali olduğuna" karar verdi.
Mahkeme, kararı veren sulh ceza hakimliğinden yasak kararını kaldırmasını istedi.
Mahkeme, kararı veren sulh ceza hakimliğinden yasak kararını kaldırmasını istedi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Anayasa Mahkemesi, Sendika, Dünya
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