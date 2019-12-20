Haberler » Güncel » 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Haber

62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri polisi, 7 ayrı suçtan aranması bulunan ve 62 yıl 5 ay hapis cezası olan kadın hırsızı düzenlediği operasyonla yakaladı.

20.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:12 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
polisi, 7 ayrı suçtan aranması bulunan ve 62 yıl 5 ay hapis cezası olan kadın hırsızı düzenlediği operasyonla yakaladı. Şahsı gözaltına aldıktan sonra hırsızlık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan annesi de adliye önünde bir otomobilin içerisinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne ve kızı, cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 'Bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan, ayrıca Kayseri, Rize, Samsun, Tokat, Ankara, Antalya, Kütahya, Kocaeli ve Bolu'da gerçekleştirdiği ikametlerden hırsızlık olaylarından dolayı belirtilen illerin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan yargılama sonucunda 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Pınar Ç.'yi (31) yakalamak için çalışma başlattı. Pınar Ç., polis ekiplerinin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Annesi de adliye yakınında yakalandı

Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Resmi belgede sahtecilik', 'Hırsızlık', 'Başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma' ve 'Taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçlarından 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Aysel P.'nin (52) akrabası Pınar Ç.'nin yakalandıktan sonra adliye veya emniyet etrafına gelebileceğini değerlendirdi. Adliye çevresinde 07 plakalı bir araçta görülen Aysel P., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne ve kızı, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:40   Fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu - Haber
18:39   Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç: "Türkiye'nin tarihinde bir soykırım utancı yoktur" - Haber
18:34   Kdz. Ereğli'de STK'lar Çin zulmüne tepki gösterdi - Haber
18:33   Bakan Pakdemirli'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Haber
18:33   Ünlü bestekar Göksel Baktagir Van'a geliyor - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 18:41:23