62 Yıllık Tecrübenin Tek Adresi Sinan Socks

Yarım yüzyılı geçen tecrübesi, kaliteden ve dürüstlükten ödün vermeyen ilkeli çalışma prensibiyle sektörünün önemli kuruluşlarından olan Sinan Çorap Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Özcan ve Firma Satış Pazarlama Müdürü Emir Özcan, firmalarının başarı hikayesini anlattı.

Sinan Çorap Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Özcan, "Sinan Çorap, Türkiye'de çorap sektöründe en etkili firmalardan biri. Sinan Özcan tarafından kurulmuş ve 3 nesildir sektöründe başarıyla devam eden bir şirkettir. Şirketimizin 62 yıllık bir geçmişi var ve bununla gurur duyuyoruz." dedi.

"ÜRÜNLERİMİZ MODAYA GÖRE DEĞİŞİYOR"

Firma Satış Pazarlama Müdürü Emir Özcan, "Ürün yelpazemizde bay-bayan çorabın yanında herkesin giyebildiği ürünlerimiz de çok fazla. İpliklerimiz bambu, koton ve angora. Mevsimlere göre ipliklerimiz ve çoraplarımız değişiyor. Trende göre modellerimiz de değişiyor ve gelişiyor." ifadelerini kullandı.

"KÖKLERİ SAĞLAM OLAN BİR FİRMAYIZ"

Emir Özcan, "Biz köklü bir firmayız ve ürünlerimizi alan-bilen herkes bize güveniyor. Bu bizi sektördeki diğer rakiplerimizden bir adım öne çıkarıyor. Biz dürüst bir firmayız ve bu sektörde dürüst olmak ve kalmak çok önemli. Kalitemizden de ödün vermiyoruz. " şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Özcan, "İhracat yapan bir şirketiz. Ağırlık olarak Rusya ile çalışıyoruz. Azerbaycan, Ukrayna, Yunaninstan ve İtalya gibi ülkelere ürünlerimizi gönderiyoruz. Ülkemizi tekstilde dünya önde gelen ülkelerden bizde bunu daha yukarılara taşımak için çok çalışıyoruz. Potansiyelimizi çok yüksek, çok daha iyisini yapabiliriz." şeklinde konuştu.