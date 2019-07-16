16.07.2019 14:19
Haberler» Güncel» Haber

63 kiloluk dev yayın balığını olta ile yakaladılar

63 kiloluk dev yayın balığını olta ile yakaladılar

Kayserili iki futbol antrenörü hobi için gittikleri balık avında olta ile 1 metre 80 santim uzunluğunda 63 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Kayserili iki futbol antrenörü hobi için gittikleri balık avında olta ile 1 metre 80 santim uzunluğunda 63 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Kayseri'de futbol antrenörü olan Ferhat Bakar ile Hakan Ulutaş, hobi amacıyla gittikleri balık avında kendi boylarından büyük yayın balığı tutarak dikkat çekti. Kızılırmak'ın Amarat köyü kesiminde canlı balık yemi ile oltalarını atan iki isim bir süre sonra oltalarına takılan balık ile büyük bir uğraş içerisine girdi. İkili tam 1,5 saat süre ile oltaya takılan balığı kıyıya çekmek için uğraş verdi. Bu uğraş sonunda mutlu sona ulaşan ikilinin yakaladığı balığın 1 metre 80 santim uzunluğunda ve 63 kilo ağırlığında yayın balığı anlaşıldı. Balığı ağaca asarak yanında poz veren ikiliden daha uzun olduğu gözlenen yayın balığı ilgi odağı oldu.

Ferhat Bakar ile Hakan Ulutaş, "Hobi olarak neredeyse her hafta sonu balığa gidiyoruz. Canlı balık yemi ile attığımız oltaya gelen balığı 1.5 saatte çekebildik. Bu bizi hem yordu hem de heyecanlandırdı. İlk defa bu büyüklükte bir balık yakaladık" diye konuştular. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri, Futbol, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:00   Hakim ve savcı adaylarından Özel Harekat Daire Başkanlığı'na ziyaret
18:00   Köpeğe tekme atan kişiye para cezası
18:00   Karaman'da uyuşturucu operasyonu
17:59   KADIKÖY'DE YERDE YATAN KÖPEĞİ TEKMELEDİ; BİN 763 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ
17:58   Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
17:58   TUGFO müzikseverlerle buluşacak
17:58   Oğlak Burcunda parçalı ay tutulması bu gece gerçekleşecek