63 milyon kişi sokağa çıkmadı
31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün ikinci günü. İçişleri Bakanlığı geride kalan ilk günde 63 milyon kişinin sokağa çıkmadığını açıkladı.
12.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:51
Yasağın ilk gününün geride kalmasının ardından bakanlık açıklama yaptı. Açıklamada, 63 milyon 640 kişinin uyduğu belirtildi. Ayrıca, kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişi hakkında işlem uygulandı. Yasak kapsamında 31 ildeki vatandaşların mağdur olmaması için zorunlu ihtiyaçlar vefa destek grubu tarafından sağlanıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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