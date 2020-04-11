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63 yaşındaki hasta, solunum cihazından ayrılarak, normal servise alındı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs teşhisiyle solunum cihazına bağlanan A.A. (63), sağlık durumunun düzelmesi üzerine normal servise alındı.

11.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:02
63 yaşındaki hasta, solunum cihazından ayrılarak, normal servise alındı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs teşhisiyle solunum cihazına bağlanan A.A. (63), sağlık durumunun düzelmesi üzerine normal servise alındı.

Solunum yetmezliği çeken A.A. yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, pandemi hastanesine çevrilen ÇOMÜ Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. A.A., yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlandı. Tedaviye yanıt veren A.A. solunumun normale dönmesi üzerine 6 Nisan günü normal servise alındı. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin 23.03.2020 tarihinde Pandemi Hastanesi olarak belirlenmesinin ardından Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bünyesindeki yoğun bakım ünitesi hızlı bir hazırlık sonrasında yoğun bakım ihtiyacı olan Covid-19 olası/tanılı hastalara hizmet vermeye başladı. 63 yaşındaki A.A. isimli hastamız 24.03.2020 tarihinde Covid-19 tanısı ve ciddi solunum yetmezliği ile yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak uzun ve başarılı bir tedavi sürecinin ardından 06.04.2020 tarihinde solunum cihazından ayrılarak, takip ve tedavisinin kalanı için hastanemiz yataklı servisine alındı. Hastalarının sağlığına kavuşması yoğun bakımda hizmet sunan sağlık personelinde de motivasyon ve mutluluğa yol açtı. Genel durumu iyi olan hastamızın bir süre daha takibinin ardından taburcu edilebileceği bilgisi alındı" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel
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