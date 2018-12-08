08 Aralık 2018, 19:31
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63 Yaşındaki Kadın, Cinsel İsteklerinden Sıkıldığı 73 Yaşındaki Eşini Hap Vererek Öldürdü

63 Yaşındaki Kadın, Cinsel İsteklerinden Sıkıldığı 73 Yaşındaki Eşini Hap Vererek Öldürdü

Avusturya'da 62 yaşındaki kadın, 73 yaşındaki kocasının cinsel isteklerinden bıktığı için eşine uyku hapı verdi. Yaşlı kadının gereğinden fazla hap verdiği kocası, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Avusturya'da 62 yaşındaki Silvia M., 73 yaşındaki kocası Heinz P.'nin cinsel isteklerinden bıktığı için kocasına erkenden uyuması için 4 adet uyku hapı verdi.

CESEDİ ÇÖPE ATTI

Kocasının öldüğünü gören Silvia, eşinin cansız bedenini çöpe attı. 73 yaşındaki yaşlı adamın cesedi, üç hafta çöpte kaldı.

HAPİS CEZASI ALDI

Silvia, mahkemede kocasının cinsel isteklerine daha fazla katlanamadığı için kocasına dört adet uyku hapı verdiğini söyledi. Yaşlı kadın, niyetinin kesinlikle kocasını öldürmek olmadığını da sözlerine ekledi. Mahkemede yüzünü kapatan Silvia, yedi yıl hapis cezası aldı.

Avusturya
08 Aralık 2018 Cumartesi 19:31



YORUMLAR (8)
HACI ABİLER KESER: Sonuç ta adam müslüman olmuş mu?
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DADAŞ: At bile bir seferde duruyor
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P.: 73 yaşında böyleyse öncesini düşünemiyorum
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DERİN HİKAYE: Amca " atın ölümü arpadan olsun" tam diyecekken haptan olmuş!
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İSMET ALICIOĞLU: öldürmeseydi başından yularını alsa daha iyi olurdu
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