63 yıldır şapka dikiyor

AKSARAY'da 13 yaşında çırak olarak başladığı şapkacılığı 63 yıldır sürdüren Mustafa Mollaoğlu (76), birçok kişinin mesleği bırakmasına rağmen o halen dikiş makinesi başına geçip, şapka dikip satıyor. Mollaoğlu, 63 yıldır işini severek yapıyorum. Başladığım ilk günkü heyecanla çalışıyorum ve üretmeye devam ediyorum dedi.

Şapka takmanın meşhur olduğu dönemlerde çırak olarak şapkacılığa başlayan Mustafa Mollaoğlu, yıllar içinde birçok meslektaşının dükkanlarını kapatmasıyla yalnız kaldı. İlerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdüren Mollaoğlu, küçük atölyesinde dikiş makinesinin başına geçerek şapkaları üretmeye devam etti. İlk okulundan mezun olduktan sonra çırak olarak şapkacılığa başladığını ifade eden Mollaoğlu, İlkokuldan sonra şapka ustası Mehmet Erkol'un yanında İstanbul'a çırak olarak gittim. Askere gidene kadar ustamla beraber okul şapkaları, kep, sivil kasketler ile birçok firmaya şapka ürettik. 1965 yılında Aksaray'a gelerek kendi dükkanımı açtım. Sektörde birçok elaman çalıştırdık. Ama son yıllarda hiçbir usta yetiştiremedik. Bu işi tek başıma sürdürüyorum. Ben öldükten sonra Aksaray'da kimse kalmayacak diye konuştu.

Mesleğe ilk başladığı yıllarda 8 köşeli şapkaların moda olduğunu ifade eden Mollaoğlu, Mesleğe ilk başladığımda 8 köşe şapkalar meşhurdu.1980 yılından sonra ise düğmeli tıp şapkalar üretiyorum. Son yıllarda ise spor tarzı şapkaya ağırlık verdik. Yazın ince kumaştan, kışın ise kalın kumuştan üretiyorum. Zaman içinde belki farkı şeklilerde olabilir. dedi.

AYDA 300 ŞAPKA DİKİYOR

63 yıldır işini severek yaptığını ifade eden Mollaoğlu, 63 yıldır işimi severek yapıyorum. Başladığım ilk günkü heyecanla çalışıyorum ve üretmeye devam ediyorum. Burada kullandığım tüm ürünleri İstanbul'dan getiriyorum. Kumaşı kesip içinin astarını hazırlayıp, şapkaları dikip satışına da kendim yapıyorum. Ayda ortalama 300 şapka dikiyorum. diye konuştu.

MESLEĞİ DEVAM ETTİREN KALMADI

Mesleğini devam ettirecek ustaların olmaması nedeniyle üzüldüğünü belirten Mollaoğlu, Ürettiğim ürünleri genel olarak perakende satıyorum. Aksaraylı gurbetçi hemşerimiz çok. İzine geldikleri zaman kışın giyecekleri şapkaları, kendileri, eş ve dostlarına götürüyorlar. Bu şekilde de Avrupa'ya çok şapka gönderdik. Niğde, Nevşehir ile Konya'nın Ereğli ilçesinde meslektaşlarım hepsi öldü. Ölenlerin arkasında mesleği devam ettiren de kalmadı. Ben burada tek kaldım. Ben bu gün gözümü kapatsam maalesef bu işi yapacak kimse yok. dedi.