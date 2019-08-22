İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda, ?635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Soylu, dünyanın ısrarla çatıs¸ma ortamına sürüklendiğini ve küresel lider olarak konumlanan ülkelerin bunu durdurmak bir yana dogˆrudan sürükleyici pozisyonda bulunduğunu söyledi.

Soylu, sorunların sadece kollukla çözülemediğine, ?altındaki yapının da çökertilmesi gerektiğine işaret ederek, "40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbas¸ından beri 80 bin 570 operasyonda, ?635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.

İspanya Yüksek Mahkemesinin, ETA terör örgütünün siyasi uzantısı Batasuna'yı "terör eylemlerini kınamayıp sessiz kalarak bu eylemleri zımnen onayladığı" gerekçesiyle kapatma kararı verdiğini anımsatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün PKK'nın arkasında bir lojistik var. Para, strateji, psikoloji destegˆi veren bir ilis¸kiler agˆı var. Tıpkı Avrupa gibi biz de buraya dokunmak zorundaydık ve dokunduk. Terörle beraber terörizmle de mücadele etmek durumundayız.? İs¸te bunun için hepinizin bildigˆi gibi ?pazartesi günü bu konuda bir adım atıldı. ?Üç belediye bas¸kanı görevden alındı. Kanunların, anayasanın verdigˆi yetkiyi, ?yine kanunların verdigˆi sorumlulugˆu yerine getirmek için kullandık. Yanlıs¸ hiçbir s¸ey yapmadık. Egˆer dagˆda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele yapıyorsak elbette bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor."

"Suçu is¸leyip seçime girerek yasalar kars¸ısında aklanamazsınız. ?Böyle bir hukuk terminolojisi yok. Sandık ayrıdır, mahkeme ayrıdır." vurgusu yapan Soylu, "Geçen dönem aynı suçtan aldıgˆımız adamı, ısrarla ?tekrar belediye bas¸kanı yaptılar, bu kabahat değil, belediye meclis üyesinin evinin bahçesine gömülü 44 kilo patlayıcıyı daha yeni bulduk, bu da kabahat değil ama PKK ile iltisaklı kişilere müdahale ettigˆimiz için ?biz kabahatli olduk.?" diye konuştu.

Dün bu soruna karşı birlikte mücadele verdikleri bazı kişilerin, bugün ucuz siyasi pozisyon adına hiç beklemedikleri bir pozisyon ortaya koyduklarını belirten Soylu, bu durumdan üzüntü duyduğunu söyledi.

Soylu, dün Şırnak'ta şehit olan 3 jandarma personelinin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının petrol arama istasyonunda güvenliği sağlama görevi yaptıklarını anlattı.

Uyuşturucuyla mücadelede 15 binden fazla tutuklama

Bakan Soylu, 2017-2018'de uyus¸turucuyla mücadeleye yönelik operasyon sayılarının ?yüzde 22 civarında arttığını bildirerek, şöyle devam etti:

"2018 yılında 18,5 ton eroin, 80,7 ton esrar, 8,9 milyon ekstazi, 22,7 milyon captagon, 566 kilogram metamfetamin, bin 248 kilogram sentetik kannabinoid yakaladık. Bu yılın ilk 7 ayındaki miktarlar da bu paralelde seyrediyor. Şu anda 24 milyon kökü aşan kenevir yakaladık. Geçen sene bu rakam 10 milyondu. Çünkü 2-3 yıldır sahaya o kadar güçlü basıyoruz ki bu yıl tekrar ekip Türkiye'nin içerisine esrar sevk etmeye çalıştılar. Kim? PKK terör örgütü. Müsaade ettik mi? Hayır. Esrar sevk etmesini engellediğimiz zaman kim devreye giriyor? Hemen Avrupa kimyasal esrarı yani skunk maddesini devreye sokarak yine PKK ile beraber başka bir adımı Türkiye içinde gerçekleştiriyor. Yılbas¸ından bugüne kadar toplam 80 bin 128 operasyon yaptık, 119 bin 402 gözaltı, 15 bin 61 tutuklama yaptık.? Şu anda kokainde 1 ton 200 kiloya yaklaştık. Geçen yılın tamamında 1 ton 100 kiloydu. Kıyasıya bir mücadele halindeyiz."

Sanal bahis ve kumarla mücadeleye değinen Soylu, bu yıl düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 300 milyon lira değerinde para, mal ve mülkün ele geçirildiğini, bunun yeterli olmadığını söyledi.

Soylu, uyus¸turucu satıcısına teröristle aynı muameleyi yaptıklarını, 2017'de 941 olan uyus¸turucudan ölenlerin sayısını, 2018'de 657'ye çekmeyi bas¸ardıklarını ve bu yılın 7 ayında da bu rakamda yüzde 20 azalma olduğunu anlattı.

6,5 milyon paket kaçak sigara yakalandı

Sigara kaçakçılıgˆının, PKK için ciddi bir finansman kaynagˆı olduğunu hatırlatan Soylu, 2017'de 62 milyon 877 bin olan yakalanan kaçak sigara paketi sayısının ?2018'de 26 milyona düştüğünü, bu yıl da şimdiye kadar 6 milyon 579 bin paket olduğunu belirtti.

Soylu, Emniyet Genel Müdürlügˆü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Bas¸kanlıgˆının verilerine göre, Türkiye'de 2014'te yüzde 22,3 olan kaçak sigara oranının, 2018 sonu itibarıyla yüzde 1,4'e gerilediğini, bu sayede ülkenin vergi geliri kaybı ile PKK'ya giden paranın ciddi s¸ekilde önüne geçtiklerini bildirdi.

Soylu, geçen yıl 22 bin 296, ?bu yıl şimdiye kadar 10 bin 683 kaçakçılık operasyonu yaptıklarını ve? yılbas¸ından bugüne kadar 306 kis¸inin bu suçtan tutuklandığını ifade etti.

Vali Şahin, Ankara'daki çalışmaları anlattı

Ankara Valisi Vasip Şahin de suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, tütün denetim ekiplerinin bu yılın 6 ayında yaptığı denetimlerde tespit edilen ihlaller nedeniyle işletmelere 5 milyon 124 bin lira ceza kesildiğini söyledi.

Şahin, il genelinde tespit edilen 8 bin 456 metruk binadan şimdiye kadar 4 bin 970'inin yıkıldığını bildirdi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama (KİHBİ) Dairesi Başkanı Ömer Ulu ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: AA