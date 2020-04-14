64 yaşındaki koronavirüs hastası, yoğun bakımdan servise alkışlarla alındı

MALATYA'da, koronavirüs tanısıyla tedavi gördüğü Yoğun Bakım Ünitesi'nden çıkan 64 yaşındaki bir hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı.

Malatya 'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ismi açıklanmayan hasta, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 20 gün süren tedavisinin ardından normal servise alındı. Sağlık çalışanları tarafından alkışlanarak servise alınan hastanın 14 gün karantinada tutulacağı ve sağlığında olumsuz durum olmaması halinde taburcu edileceği belirtildi.