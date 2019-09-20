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64 yaşındaki Kris Jenner, siyah bikinili fotoğrafıyla kızlarını gölgede bıraktı

Siyah bikinisiyle objektiflere takılan Kim Kardashian'ın 64 yaşındaki annesi Kris Jenner, düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı.

20.09.2019 11:4564 yaşındaki Kris Jenner, siyah bikinili fotoğrafıyla kızlarını gölgede bıraktı

Attıkları her adım haber olan, ağızlarından çıkan ufak bir cümle tartışma yaratan Kardashian ve Jenner'ların mimarı anneleri Kris Jenner, görüntüsüyle parmak ısırttı. Anne Jenner, ilerleyen yaşına rağmen siyah bikinisiyle verdiği pozda düzgün fiziği ile dikkat çekti.

KIZLARINI GÖLGEDE BIRAKTI

Kızlarının her bir paylaşımları rekor kıran ve her biri dünyanın en genç milyarderleri arasına giren 64 yaşındaki Kris Jenner, fiziğiyle kızlarını gölgede bıraktı.

SİYAH BİKİNİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Her biri estetik harikası olan Kardashian ve Jenner kardeşler anneleri Kris Jenner, sahilde siyah bikinisiyle boy gösterdi. Bikinili objektiflere yakalanan 64 yaşındaki iş kadını, görenlere "20'liklere taş çıkartır" yorumunu yaptı.


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YORUMLAR(1)
MAHMUT:ilk resimdeki en arkadaki iki kızı bana verin, anne sizin olabilir sorun yok.
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