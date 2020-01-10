Haberler » Dünya » 64 yıl evli kaldılar, el ele öldüler - Haberler

64 yıl evli kaldılar, el ele öldüler

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan ve 64 yıldan fazla süredir evli olan Bill ve Nancy Schafrath çifti, evlerinde yatağa uzanmış vaziyette ele ele ölü bulundu. Çiftin birbirlerinden dört saat farkla öldüğü öğrenildi.

10.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:0764 yıl evli kaldılar, el ele öldüler

İngiliz basınındaki haberlerde, ABD'nin eyaletinde yaşayan ve 64 yıldan fazla zamandır evli oldukları öğrenen çift, son nefeslerini birlikte vererek Noel arifesinde evlerinde ele ele ölü bulundu.

88 yaşındaki Bill Schafrath'ın sabah 07.00 civarında hayatını kaybettiği, eşi 'nin ise 11.00'da eşinin elini tutarak son nefesini verdiği anlaşıldı.

Çiftin akrabası John Moritz, "Görünüşe göre, eğer biri ölürse diğeri de ölecekti. Bunu bir şekilde biliyorlardı" derken, kuzenlerinden biri de son haftalarda Bill'in yatağından çıkamadığını, bu nedenle yatağı odanın ortasına getirdiklerini söylerken, "Tam anlamıyla yaşamlarının son haftasına da el ele girmişler" dedi.

Bill, Kore Savaşı sırasında 1951'den 1953'e kadar ABD ordusuna hizmet etti. Ardından inşaat sektöründe grev yaptı. Nancy ise bankacılık sektöründe uzun yıllar çalıştı.

Çiftin hiç çocuğu yoktu, ama Bill 12 kardeşten biriydi. Bu nedenle oldukça fazla yeğeni, onların torunları olmuştu.

Aileleri çift için Katolik Kilisesi'nde tören düzenledi, bu kilise çiftin ilk evlendiği kiliseydi.


Amerika Birleşik Devletleri, Nancy, Ohio, Dünya

Dünya

Son Dakika Haberleri

12:19  Tuhaf ama gerçek dedirten 15 bilgi - Haberler
12:14  Başkan Ergün, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanlarını ağırladı - Haberler
12:12  17 yaşındaki genci öldüren şahıs tutuklandı - Haberler
12:08  Pendik'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - Haberler
12:06  Babasını bıçaklayan 15 yaşındaki kız yakalandı - Haberler
12:00  İran Sivil Havacılık Kurumu: Kara kutunun incelenmesi aylar sürebilir - Haberler
11:47  Eşi Prens Harry ile kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyuran Meghan Markle, Kanada'ya gitti - Haberler
11:36  Ümraniye'de otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü - Haberler
11:27  Berlin'deki bir camide "ABD'nin öldürdüğü şehitler" temalı tören düzenlendi - Haberler
10:56  ABD, Suriye'de İran destekli Hizbullah unsurlarını vurdu - Haberler
10.01.2020 12:20:14