64 yıl evli kaldılar, el ele öldüler

İngiliz basınındaki haberlerde, ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan ve 64 yıldan fazla zamandır evli oldukları öğrenen çift, son nefeslerini birlikte vererek Noel arifesinde evlerinde ele ele ölü bulundu.

88 yaşındaki Bill Schafrath'ın sabah 07.00 civarında hayatını kaybettiği, eşi Nancy 'nin ise 11.00'da eşinin elini tutarak son nefesini verdiği anlaşıldı.

Çiftin akrabası John Moritz, "Görünüşe göre, eğer biri ölürse diğeri de ölecekti. Bunu bir şekilde biliyorlardı" derken, kuzenlerinden biri de son haftalarda Bill'in yatağından çıkamadığını, bu nedenle yatağı odanın ortasına getirdiklerini söylerken, "Tam anlamıyla yaşamlarının son haftasına da el ele girmişler" dedi.

Bill, Kore Savaşı sırasında 1951'den 1953'e kadar ABD ordusuna hizmet etti. Ardından inşaat sektöründe grev yaptı. Nancy ise bankacılık sektöründe uzun yıllar çalıştı.

Çiftin hiç çocuğu yoktu, ama Bill 12 kardeşten biriydi. Bu nedenle oldukça fazla yeğeni, onların torunları olmuştu.

Aileleri çift için Katolik Kilisesi'nde tören düzenledi, bu kilise çiftin ilk evlendiği kiliseydi.