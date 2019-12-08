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648 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da polis bir eve yaptığı baskında 648 litre kaçak içki ele geçirdi.

08.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:08648 litre kaçak içki ele geçirildi
'da polis bir eve yaptığı baskında 648 litre kaçak içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesinde bir adreste kaçak içki imal edildiği bilgisine ulaştı. adrese yaptığı baskında 248 litresi satışa hazır 400 litresi ise yapım aşamasında olmak üzere 648 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis Ö.S. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Kaçak içkiler ise imha edildi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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