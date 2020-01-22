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65 düzensiz göçmen yakalandı

Yakalanan araç ve düzensiz göçmenlerden görüntüler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

22.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:16
Yakalanan araç ve düzensiz göçmenlerden görüntüler 'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 65 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Köyiçi mevkinde yapılan jandarma ekipleri tarafından yapılan Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında şüphenilen bir kamyonet durduruldu. Ardından araç içerisinde yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 65 düzensiz göçmen yakalandı.
Organizatör olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
65 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA


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