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65'inci kez yakalanan hırsızlık şüphelisiyle suç ortağı kamerada

İSTANBUL'da evlere girerek hırsızlık yapmakttan aranan Önder Y. polis tarafından yakalandı.

15.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:33
65'inci kez yakalanan hırsızlık şüphelisiyle suç ortağı kamerada
İSTANBUL'da evlere girerek hırsızlık yapmakttan aranan  Önder Y.  polis tarafından yakalandı. Şüphelinin polis kayıtları deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. 24 yaşındaki Önder Y.'nin daha önceden 47 kez ev hırsızlığı, 3 kez iş yeri hırsızlığı, 5 kez ruhsatsız silah bulundurmak, 2 kez açıktan hırsızlık 7 kez de yaralama suçlarından gözaltına alındığı ortaya çıktı. 65. kez polis tarafından yakalanan şüphelinin, bir sağlık kabininin de arasında bulunduğu hırsızlık yaptığı yerlerde,  güvenlik kameraları tarafından çekilmiş görüntülerine ulaşıldı.

SAĞLIK KABİNİNDEN BİLE HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Zeytinburnu, Büyükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Başakşehir ilçelerinde birbiri ardından meydana gelen 8 ev bir işyeri hırsızlığı olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Hırsızlık yapılan yerlerden birinin Zeytinburnu'nda bir sağlık kabini olduğu hırsızların buraya girerek içerdeki bilgisayarı ve kasada bulunan parayı çaldıkları tespit edildi.

KAMERALAR ŞÜPHELİLERİ GÖRÜNTÜLEDİ

Polis olayların meydana geldiği güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin eşkaline ulaştı. Görüntülerde iki kişi oldukları tespit edilen şüphelilerin yüzleri maskeli bir şekilde önce apartmanlara ardından dairelere girdikleri, yüzlerini göstermemek için oldukça dikkatli davrandıkları görüldü. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evlerde bulunan bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi elektronik eşyaları ile nakit para ve değerli saatleri çaldıkları görüldü.

YAKALANAN ŞÜPHELİ AZILI HIRSIZ ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızlardan birinin kimliğini belirlendi. Yapılan operasyonda olayların şüphelisi Önder Y. gözaltına alındı. Ancak Önder Y.'nin polisteki kayıtları deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. 24 yaşındaki Önder Y.'nin daha önceden önceden 47 kez ev hırsızlığı, 3 kez işyeri hırsızlığı, 5 kez ruhsatsız silah bulundurmak, 2 kez açıktan hırsızlık 7 kez de yaralama suçlarından gözaltına alındığı tespit edildi. Şüphelinin bir mahkemeden de arandığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 65. kez yakalanan  şüphelinin 8 ev ve bir işyerinden 4 bilgisayar, 2 tablet, 11 cep telefonu, 4630 lira nakit para, yaklaşık 10 bin lira değerinde döviz ile 70 bin lira değerinde hamiline yazılmış çek çaldığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. Şüphelinin görüntülerde yer alan birlikte hırsızlık yaptığı diğer kişi ise aranıyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Polis, Güncel
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